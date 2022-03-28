大陸微博近日有網友發佈影片指出，有名長春的老人因不懂網路搶購蔬菜，在一家超市門口哀求賣給他。吉林省長春市朝陽區委宣傳部官方微博27日晚間回應，影片中的王姓高齡老人日常由三個兒女輪流照顧、一直生活正常，當日早上因家中食物不多、自行下樓到超市買菜未成功。當晚工作人員為老人送去了大米、牛奶等物資，並表示會持續探訪關注老人生活情況。

近日，有大陸網友在微博發佈了一段影片，表示當中看到一名長春老人在超市門口哀求想要買菜，聲稱「可憐可憐我吧」，因此引起網路關注。

吉林省長春市朝陽區委宣傳部官方微博27日晚間回應，3月19日長春市實施相關防疫管控政策後，老人開始獨居。社區工作人員22日、24日兩次上門為老人做核酸檢測時，曾簡單詢問過老人生活情況，期間老人生活一直正常。

據了解，該影片拍攝於25日早上，由於當日老人家中食物已經不多，便自行下樓到超市買菜，社區志願者勸說先回樓上等待社區幫助無效，便跟隨確保老人安全。當地超市員工也提醒老人需通過電話或網上訂購、老人未購買成功。隨後老人回到社區反映購菜需求。

由於當天正進行全員核酸，社區人員在當晚7點左右完成核酸檢測工作後，上門為老人送去蔬菜包、大米、餅乾和牛奶等物資。之後社區工作人員也持續探訪關注老人生活情況，確保正常。