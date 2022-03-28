桃園市42歲宋姓男子，本月26日晚間10時29分騎機車行經龍潭區中豐路、高平路往關西方向，因不明原因自撞路燈桿基座，當下人車倒地，路人發現後緊急報案，緊急送醫最後傷重宣告不治。宋男經抽血換算呼氣酒精濃度值高達1.28mg／l，幾乎已是爛醉程度，警方也說，已報請檢警相驗，有待進一步釐清死因及肇事原因，也極力呼籲民眾喝酒後切勿開車，避免憾事一再重演。

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