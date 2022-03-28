桃園男酒駕自撞燈桿亡 酒測值竟高達1.28 13:492022/03/28 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宋姓男子酒後駕車自撞路邊燈桿身亡，換算酒測值竟高達1.28。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市42歲宋姓男子，本月26日晚間10時29分騎機車行經龍潭區中豐路、高平路往關西方向，因不明原因自撞路燈桿基座，當下人車倒地，路人發現後緊急報案，緊急送醫最後傷重宣告不治。宋男經抽血換算呼氣酒精濃度值高達1.28mg／l，幾乎已是爛醉程度，警方也說，已報請檢警相驗，有待進一步釐清死因及肇事原因，也極力呼籲民眾喝酒後切勿開車，避免憾事一再重演。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 亞太電遭疑折價賤賣 小股東組自救會喊告 單日本土確診＋83 疫情流竄6縣市 找嘸感染源 #自撞 #酒測值 #車禍 #酒駕 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比賽沒壓力 桃園社區棒球隊興起 04:102022/03/28 地方新聞 大潭電廠擴大採檢增2員工、2家屬染疫 鄭文燦下午親說明 11:162022/03/28 生活 《傳產》青年買房力下降 這都少最多 11:072022/03/28 財經 《商情》原料漲勢放緩 國內鋼品持平 11:272022/03/28 財經 影》水湳創新園區土地挨批賣財團 中市府駁斥：根本沒賣 12:362022/03/28 政治 國民黨桃園市長人選 傳內定呂玉玲 04:102022/03/28 政治要聞 臉書粉專力挺呂玉玲參選再開嗆 呂澄清：惡意攻訐 15:192022/03/27 政治 3／28~4／3運勢分析 牡羊易被放大檢視 4星座工作需注意 07:002022/03/28 運勢 傳選桃園引基層反彈 羅智強在臉書寫下聖經一段話 08:402022/03/27 政治 PLG》會打球還彈電子琴 攻城獅新洋將布魯斯巫獅報到 12:152022/03/28 體育 桃園公共化幼兒園 新學年增116班 04:102022/03/27 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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