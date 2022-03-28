葉歡、林雨宣演母女。（民視提供）

林雨宣與羅巧倫一拍即合。（民視提供）

林雨宣首度演民視八點檔。（民視提供）

許久不見的葉歡跟林雨宣加入民視《黃金歲月》演出陣容，首次合作就演母女檔，時隔6年重返民視8點檔的葉歡表示，很開心再次回到熟悉的娘家攝影棚，看到很棒的團隊跟演員，尤其這次跟林雨宣合作，讓她開心又多一位漂亮女兒。

葉歡表示，她這次演出溫柔善良的黃美惠，特別為角色剪了超級短髮，再回到8點檔，看到許多老朋友，且幾乎都是自己以前8點檔的「兒子」、「女兒」，所以一進攝影棚，大家都喊她媽媽，讓她超開心，稱自己現況就是「兒孫滿堂」。

6年後再次加入８點檔演出陣容，葉歡表示休息這段的時間也很忙，尤其這些年都跟著「I Love愛樂福關懷協會」到台灣各區偏鄉陪小孩學音樂，例如烏克麗麗、鋼琴還有木箱等樂器，在這期間看到團隊每個人各司其職教小孩，像她就是教木箱，每一次都收穫滿滿，尤其每年再見到這些小孩都有一點點的進步，看到小孩們未來的無限希望，心靈就會非常滿足。

林雨宣首次加入民視八點檔，她表示一直以來都演苦情角色，現在要演出逆齡大學生黃曉芸，覺得有點害羞，她說現在每天都勤保養，設法讓自己看起來年紀小，笑說這是很大的挑戰。雖是第一次到民視拍戲，對於環境和沒合作過的演員都感到陌生又新奇，但一進組就感受到大家的溫暖，連目前在戲裡不會對到戲的洪都拉斯、王彩樺及張書偉，也都傳訊息替她加油打氣！

劇中對戲最多的是演技派的葉歡及羅巧倫，林雨宣直呼很幸運遇到兩位天使演員，尤其第一場戲葉歡就給足了母女之間有的情緒，很感謝她的毫不保留。她也透露私底下葉歡會在休息室唱歌，很幸運聽到，跟羅巧倫的戲雖然很有壓迫感，但她本人非常善良親切，兩人也分享演反派、收過最爆笑的留言經驗。