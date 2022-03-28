國內新冠肺炎疫情升溫，為了防堵疫情持續擴散，中央宣布特定娛樂場所工作人員必須遵守每周篩檢、顧客接種疫苗等相關防疫規定，高市警苓雅分局27日晚間規畫專案勤務，針對轄內7間特種娛樂場所擴大稽查，警方稽查期間並未查獲違規個案。

中央流行疫情指揮中心27日公布特定娛樂場所如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒吧、酒店、等從業人員必須每周篩檢，並應至少接種2劑且滿14天，第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，而顧客則必須打滿3劑疫苗才能入內消費。

高市警苓雅分局27日動用26名警力於晚間10時至0時規畫專案勤務，配合市府衛生局組成稽查小組，針對轄內特種娛樂場所實施擴大防疫臨檢，稽查店家及顧客是否落實防疫規定，並針對最新防疫政策宣導。

苓雅分局此次擴大臨檢共稽查7間店家，稽查重點包括店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明，所幸均無任何違規案例，雖然有民眾沒帶證件，只用拍照方式出示，但警方及衛生單位要求該位民眾以手機下載健保app確認並無異狀，且均符合相關防疫規範。

苓雅分局表示，將會針對轄內特定娛樂行業等高風險場所持續執行加強臨檢及防疫稽查工作，若查到民眾或店家違反相關防疫規定，將移請高市府主管機關予以裁罰，以守護民眾健康。