（亞太電信攜嘉義市布建物聯網科技，智慧管理營建工程空污。圖/亞太電信提供） 有鑑於近年台灣營建工程案增加，工地塵揚成為影響台灣空氣污染的重點排放源之一。亞太電信近年持續協助政府透過物聯網科技改善空氣品質，自107年起即與嘉義市政府合作，透過微型空氣品質感測物聯網，蒐集環境資料，改善空污問題。 近年隨嘉義市鐵路高架化，進行都市化更新外，政府同時重視營建工程空污防制，為提供市民宜居的生活環境，嘉義市政府環境保護局積極應用微型空氣品質感測物聯網協助空氣污染管制，於110年導入應用於市區鐵路高架化工程進行智慧管理，藉由CCTV遠端監控、感測器聯動灑水系統及專案稽查輔導，提高工程管理效率及減少人力成本，大幅降低工程期間之環境影響。 嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市區鐵路高架化計畫為該市近年重大軌道建設，將帶來城市翻轉與景觀改造的機會，然而鐵路高架化工期長且施作範圍廣，工程期間預期將衍生較多的空氣污染與民眾陳情，為強化源頭管理及減輕環境影響，該局優先選定鐵路高架化工程作為工地智慧管理試辦點，除鎖定高揚塵作業時段加強進場稽查外，亦運用CCTV 24小時連線遠端監控工程情況，並自110年9月起結合微型空氣品質感測器物聯網，當感測器PM2.5監測數值超過設定告警條件時，即觸發啟動灑水系統抑制工地揚塵。 統計至今，平均灑水抑塵效率達59.6%(PM2.5平均濃度由74.6μg/m3降至30.1μg/m3)，也讓鐵路高架化工程民眾空氣污染陳情案件數逐年下降，由109年10件降至110年5件，111年(至3月)為1件。 為讓市民呼吸更清淨的空氣，嘉義市政府環境保護局多管齊下改善空氣品質，保障市民健康，應用貼近民眾生活圈的空氣品質感測物聯網科技，因地制宜導入各項管制策略，未來規劃進一步推廣工地智慧管理至其他大型公共工程，讓市政建設與環境品質兼顧，營造友善共好的生活環境。 亞太電信表示，電信業者擁有5G、資通訊、物聯網技術，提供智慧應用，創造永續低碳的便利生活，如空污防治、科技執法、能源管理等，都是城市永續發展未來重點，亞太電信積極和政府合作推動相關解決方案。在空污防制部分，亞太電信在全台多達7個縣市導入空氣品質感測物聯網，環境物聯網領域的成績表現亮眼，亞太電信將持續透過5G+ESG布局綠色新經濟，協助企業和政府數位轉型，推動智慧生活。