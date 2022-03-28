針對亞太電信小股東組自救會，擬向董事會成員提告一事，遠傳電信表示，自救會的訴求，遠傳表示尊重。

遠傳表示，該公司與亞太電信合併案之換股比例除了考量公司營利狀況、預測、每股淨值和股票市價，另外還有許多財務及營運細節列入合併對價之考量，最後經由雙方各自獨立專家進行分析鑑定而完成。