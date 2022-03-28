亞太電小股東組自救會擬提告董事會成員 遠傳表示尊重 13:372022/03/28 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對亞太電信小股東組自救會，擬向董事會成員提告一事，遠傳電信表示，自救會的訴求，遠傳表示尊重。 遠傳表示，該公司與亞太電信合併案之換股比例除了考量公司營利狀況、預測、每股淨值和股票市價，另外還有許多財務及營運細節列入合併對價之考量，最後經由雙方各自獨立專家進行分析鑑定而完成。 亞太電遭疑折價賤賣 小股東組自救會喊告 社子島自救會不滿柯文哲輾壓民意 高舉布條盼蔡英文救命 #遠傳 #亞太電 #自救會 #小股東 #董事會成員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞太電信智慧城市展 首度亮相5G專網結合低軌衛星、無人機應用 21:132022/03/21 財經 遠傳攜手高通 5G專網新方案助企業加速產業升級 19:262022/03/26 財經 連假商機發酵 遠傳friDay購物戶外用品買氣大增 19:432022/03/26 財經 「遠傳永續環境月」起跑 總座井琪拍影片響應「關燈一小時」 19:262022/03/26 財經 東北亞首家電信商 遠傳加入全球愛立信5G新創計畫 16:582022/03/18 財經 減資被套經營權陰謀 犧牲小股東 04:102022/03/17 財經焦點 社子島自救會 盼小英總統救命 04:102022/03/20 地方新聞 遠傳電信總座：三大成長動能 推升新經濟營收兩位數成長 17:532022/03/22 財經 Gogoro Network 宣佈與遠傳電信合作 建置智慧交通號誌不斷電系統 11:522022/03/22 機車情報-機車新聞 智慧城市展 遠傳大秀永續智慧產業 16:342022/03/22 財經 《熱門族群》小股東怒折價合併 遠傳、亞太電這番說明 12:172022/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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