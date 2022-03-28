行政院昨日針對數起群聚感染事件，召開擴大防疫會議，院長蘇貞昌並語重心長地強調，Omicron病毒症狀雖然多為輕症或無症狀，但近來境外移入病例遽增，而鄰近國家確診數也有激增數萬的情形，仍會造成醫療體系嚴重的負擔！

國民黨醫療委員會指出，這段話簡單地翻譯：即使是殺傷力不強的傳染病，還是存有一定比例會轉中、重症甚至是死亡案例的可能性，所以，只要染疫的人數持續攀升，中、重症與死亡人數就一定會暴增，到時候，台灣的醫療就無法承受這麼多的染疫病人，一旦醫療崩潰，疫情就會失控！

國民黨醫療委員會表示，日前，立委蔣萬安與本會防疫專家舉辦防疫會議時，曾多次提出對於中央防疫政策的擔憂，目前台灣需要經濟活水，觀光資源絕對重要，但如何兼顧邊境防疫、維持醫療後勤的安全量能，以及讓各種抗病毒藥劑、快速篩檢機制能夠普及在基層醫療，提高台灣的抗打能力，這些至關重要的思維模式，絕對不亞於軍事演習的評估想定，無奈的是，「政府食緊挵破碗」，讓無辜的泡泡變成疫情破口。

國民黨醫療委員會直言， 陳時中在立法院接受立委質詢時曾回應：專案泡泡入境，「不一定就會零確診」，這與境外移入比例一樣，近期境外陽性率約百分之三，等於進來一百人就有三人確診，「大家還不習慣啦」！這樣的論調，是否挺像去年3+11破口爆發前，政府一直說自己防疫好棒棒的大內宣，以及完全不理會各界提醒的傲慢態度呢？

國民黨醫療委員會強調，不是不能邊境解封，而是不能為討好外賓而倉促解封，所有醫療人員都知道，對於任何疫情，都一定要先評估並排除最壞的狀況，顯然，陳時中為了「討好外賓」，又忘記醫療守則的基本ABC！本會呼籲蔡政府，台灣周邊區域疫情非常嚴峻，切莫因小失大，撿了芝麻卻掉了燒餅，還沒迎來經濟曙光，先讓台灣經濟崩壞！