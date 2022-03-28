「枕頭都黃的、蠢到這地步」 洪秀柱想不透：李彥秀怎會輸高嘉瑜？

針對國民黨副祕書長李彥秀過去拚立委連任時輸給民進黨立委高嘉瑜，國民黨前主席洪秀柱對此事感到相當可惜，昨（27）日在一場活動上致詞時，甚至脫口說居然會輸給高嘉瑜，一席話引起網友共鳴，讓網友紛紛說「這是台灣年輕人素質低落，台灣的悲哀」。

洪秀柱昨（27）日參加國民黨歸僑聯誼會主辦的春酒聯歡會，談到李彥秀可能要回鍋選議員一事，她脫口表示電視上說高嘉瑜枕頭是黃的、衣服堆得像垃圾場，「這樣一個女孩子還會被騙，蠢到這種地步」，感嘆說李彥秀竟然會輸給高嘉瑜，相當可惜。

此言論引起網友共鳴，有上百位網友在《中時新聞網》、YAHOO新聞平台上留言，紛紛表示「這事表示出百姓的素質啊」、「沒什麼想不透，台灣人喜歡作秀不喜歡做事的」、「對民進黨來說能力本來就是其次，重點是會騙」、「被林秉樞搞成這樣，還不報警，還是媒體爆料才出來，這種人幫你我立法？」

除此之外，洪秀柱在致詞時火力全開，先批目前的國民黨已忘掉初心、忘掉根本，後罵行政院長蘇貞昌越來越囂張，透露自己都告訴黨內的委員們「你碰到的是流氓！跟他講不出道理來，只能比他更流氓」。