勞動力發展署中彰投分署提供學員接受完約600小時的職業訓練，首次參賽即獲獎。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

第21屆韓國國際珠寶設計比賽成績揭曉，勞動部勞動力發展署中彰投分署自辦職前訓練「飾品設計與製造(珠寶3D列印)班」學員林羿伶、林明潔、何思瑩及鄧合甯等4人表現亮眼，榮獲海外組優秀設計師獎及3項佳作。林羿伶結訓後成立輕珠寶品牌，透過網路行銷及市集擺攤推廣販售自已設計的飾品，提供客製化訂單服務，一圓她的創業夢想。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，由2002年舉辦至今已21屆的韓國國際珠寶設計比賽，珠寶設計師的年度國際設計盛事，每年吸引超過全球30多個國家參賽者角逐。

該分署獲獎的4名學員中，有3名參訓前都沒有珠寶設計製作的經驗，在分署接受完約600小時的職業訓練後，首次參賽即獲獎，代表分署訓練的成效受肯定，更鼓勵失待業民眾多多利用政府職訓資源，培養一技之長。

本次獲獎的學員林羿伶，曾擔任美髮設計師、瑜珈老師等工作，對於珠寶飾品創作有濃厚的興趣，在得知中彰投分署「飾品設計與製造(珠寶3D列印)班」開課資訊便決定報考。

林羿伶在近4個月的訓練課程包含珠寶創意行銷策略、珠寶設計手繪表現技法等技巧，還有時下業界運用愈來愈廣的珠寶3D列印技術，讓她有信心在結訓後創立自己的輕珠寶品牌

，成功創業。

「為顧客打造最棒的作品」，林羿伶說，獲獎給予她莫大的信心，感謝分署訓練師們的細心指導，未來將持續精進設計技巧。