中天新聞YT頻道節目《綠也掀桌》及《論文門開箱》分別由主播李珮瑄、何橞瑢接手主持，李珮瑄形容：「我接《綠也掀桌》時，內心非常興奮耶！有一種『有一個新挑戰，來啊！』的感覺」。何橞瑢則認為每個挑戰都是老天最好的安排。

主播李珮瑄從業近10年，目前手上握有《綠也掀桌》、《週末大爆卦》兩個政論節目，她比喻，「如果以運動來比喻，《週末大爆卦》比較像是跑跑步機，《綠也掀桌》，就像是加強的重訓。」對她來說新聞工作就是在與時間賽跑，加上自己抗壓性很高，李珮瑄對於困境往往能泰然面對，並告訴自己「球來就打」，在忙碌的生活中，她也會靠煮菜抒壓，「做菜的過程裡，從備料到實際煮菜，會有一個跟自己沉澱、對話的過程，在這段時間裡，我可以好好的去傾聽與調整自己的心。」

主播何橞瑢接手《論文門開箱》時則很有信心，也深信人生的每項挑戰都是老天的安排，時候到了就會有更難的關卡，永遠都是充滿熱血，「從當初入行就這樣一路過關斬將。」主持《論文門開箱》，何橞瑢形容像是專門研究一個魚種，是要連同這條魚的親朋好友都給研究透徹，屬於非常單一類型的專攻，「過去主持《忤惡橞客室》，基本上都是以社會類型的案件為主，在題材的網羅上比較屬於撒網捕魚，挑到喜歡的魚種，再撈起來料理。」有著『辣妻』稱號的何橞瑢，也慢慢走出自己的主持風格，「現在接下兩個節目，我會適時去調適不同風格，但辣妻就是辣妻，個人的主持風格不會不見，只要堅持與真理站在同一陣線，知道是堅持對的事情就足夠了。」由李珮瑄主持的《綠也掀桌》及何橞瑢主持的《論文門開箱》都請鎖定中天電視YT頻道。