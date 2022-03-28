不平靜的3月即將進入尾聲，跟印度神童阿南德一樣研究吠陀占星的李靜唯老師分析，4月份運勢方面，事業運最好的是金牛跟雙子，桃花朵朵開的是雙魚跟處女，財運滾滾來的則是水瓶、牡羊跟天蠍三個星座。

吠陀占星與西洋星座不同，八成的人是西洋星座往前推一個相位，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【四月份事業運】

★吉：金牛座、雙子座

★凶：射手座

金牛座

4月木星進入雙魚座後，對於金牛來說，事業財運兩得意，人際關係會有正面幫助，因此拓展人脈是一個很好的時機點，加上金星進入水瓶座，工作方面相關資源都能夠如願到手，從3月底開始就可以明顯感受到一切如魚得水，之前的付出會有明顯回收，也將有貴人運相助。

雙子座

4月代表好運的木星會進入事業宮，出外運特別好，對於雙子的人來說是一個大展身手的好機會，如果你先前已經做好準備，這個月則會感受到一切水到渠成的愉悅感，另外，受到木星與海王星合相在雙魚座影響，對從事身心靈產業的的雙子來說，將更是一個發展的絕佳好時機。

射手座

4月木星進入雙魚座，理論上對於射手座是好事，但偏偏木星又受到土星相位影響，加上火星的攪局，射手座4月份工作方面會感受到一股心有餘而力不足或者事倍功半的窘境。

【四月份感情運】

★吉：雙魚座、處女座

★凶：天秤座、獅子座

雙魚座

4月木星進入雙魚座，對於雙魚來說感情運勢是非常加分的，畢竟雙魚座本身就是重感情的人，再加上木星的好運，對於發展自己的戀情或是守護自己的愛情都將是最佳利器。

處女座

受到木星影響，雙方感情將會進一步昇華，如果你正準備步入婚姻，4月將是一個好的時機，但對於已婚或是已經有固定伴侶的人來說，4月仍會面臨到一些生活壓力，考驗著雙方感情。

獅子座

4月份雙方之間可能會因為一些價值觀而產生口角衝突，也可能會在無意間發現對方有些事情是瞞著你的，若無法冷靜處理，雙方關係可能會鬧僵。

天秤座

4月對於天秤的人來說真是一個兩難抉擇的時刻，有可能會遇到感覺對的人，但是如果你本身已經身處在一段關係當中，勢必將感受到無比的糾結。而單身者則可能會面臨到不只一位對象的出現，讓你很難決定該跟誰交往。

【四月財運】

★吉：水瓶座、牡羊座、天蠍座

★平：魔羯座

水瓶座

4月下半月投資獲利機會很高，不過可能會受到很多訊息的影響而造成佈局上的混亂，如何堅持住自己的觀點是重要的課題，如果無法穩住自己而受到影響，讓投資方向跑偏了，會大大影響獲利成果。

牡羊座

4月受到金星影響，牡羊會有增加財富的好機運，加上太陽回歸牡羊座，建議多表現自己，讓更多人認識你，能夠為你帶來財富。不過受到火星影響，如何守住進來的財富則是另一個考驗。

天蠍座

4月木星進入雙魚座，對於天蠍座的人來說，可以得到很強大的財運，很有可能是你先前對於別人的幫助一一回報到你身上，這種星象會是一種「種善緣得善果」的結局。

摩羯座

4月摩羯座財運不弱，但是實際上可能會更像是一位過路財神，雖然錢財能夠透過你的付出而得到回饋，但是很快又會交到別人手上，要特別小心因為工作而造成財務損失。

【四月健康運】

★凶：巨蟹座

巨蟹座

4月巨蟹要注意季節轉換溫差變化引起的感冒，尤其是當感覺抵抗力下降或身體特別疲勞時就要多休息，不要逞強。