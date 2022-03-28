全球暖化效應導致各地災難頻仍，為強化下一代更具備保護地球的環境教育素養，慈濟慈善基金會攜手PaGamO，透過電競遊戲競賽，讓學童及成人快樂學習環保與防災等豐富知識。首屆競賽吸引全球超過9萬人參加，經過長達半年以上的激烈PK，27日產生各組前3名。

3月27日在慈濟新店靜思堂舉辦「慈濟x PaGamO環保防災勇士PK賽」國際盃、臺灣盃、縣市盃及慈中盃的總決賽，包含台灣在內的美國、加拿大、新加坡、馬來西亞以及印尼共6國、145位選手連線一較高下，台灣包辦前3名取得亮眼成績，分別是冠軍台北市市立五常國小陳宥廷、亞軍南投縣縣立南投國小邱昊均、季軍南投縣縣立埔里國小蔡尚諭。

「台灣盃」由來自全台各地學校的116隊隊伍，共232位學生大展身手，爭奪各年級的前3名；「縣市盃」更有75944學童、985校、19縣市共襄盛舉此賽事。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，雖然這是一場以電競方式進行的比賽，但重點在於帶給大家寓教於樂、傳遞環保防災教育的觀念。

環保署蔡鴻德副署長感謝許多志同道合的夥伴單位，拜科技之賜，這次競賽除了將環境教育的知識融入遊戲中，更期許選手們能將知識化為行動的力量，愛護地球將是地球的福氣。消防署謝景旭副署長認為，透過PK競賽，讓學子認知到環保與防災是永續工作，非一蹴可及。

這場以教育為核心目標，結合環保與防災兩項重要的課題，在PaGamO的遊戲世界裡，孩子們的學習不再侷限課本上的白紙黑字，化為生動有趣的電競模式，慈濟多年推動環保之餘，融合教育觀點，將環保與防災知識向下扎根，啟發小小心靈，進而影響家長、家庭，擴及生活及社會層面。

PaGamO線上遊戲學習平台，提供多元優質的題庫，涵蓋學校學科學習、證照考試、企業內訓等，目前已逾百萬註冊玩家，一同學習競爭。遊戲透過回答題目來攻佔領地，結合知識力與策略性，豐富學習者的學習體驗。創辦人葉丙成教授指出，透過與慈濟基金會的教育合作，讓臺灣學童甚至是全球對於環保議題有興趣的民眾，藉由新穎的電競遊戲方式，學習到更多環保防災相關知識，一同為愛護地球貢獻心力。