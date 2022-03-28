在台的烏克蘭人佳娜（左二）、貝娜談及家人在烏克蘭當地現況。（八大提供）

莎莎（右）、郭彥均在錄影現場心疼落淚。（八大提供）

烏俄戰爭開打超過1個月，在台的烏克蘭人佳娜、貝娜於八大綜合台《WTO姐妹會》中談及家人在烏克蘭當地現況，坦言每次通話都當最後一次！貝娜表示自己的哥哥此刻就在戰場上，時常掛念家人到難以入睡，佳娜也落淚表示：「我覺得我很對不起家人，因為即使我很難過，但我還是在安全的地方，而他們卻每天要躲砲彈攻擊，他們不知道要去哪裡，每天晚上打電話來都跟我說『我愛你，拜拜！』因為他們不知道會不會有明天可以跟我聯絡。」一番話令人倍感心疼，莎莎不捨說道：「她們心情一定很複雜，需要幫家人加油，又知道自己必須堅強 。」

八大綜合台《WTO姐妹會》明（29日）談及「世界各國溫暖之手」主題，在台新住民一一分享自身國家曾受過哪些國際援助。烏俄戰爭爆發，鄰近國波蘭在第一時間伸出援手，協助烏克蘭國民避難，來自波蘭的寶玲哽咽說：「我們第一次發覺烏克蘭不只是隔壁的國家，而是我們的兄弟姊妹。」佳娜也說第一時間就收到同為《WTO姐妹會》波蘭新住民妙雅的訊息說「我的家妳隨時都可以來」，令她相當動容。透過節目，佳娜與貝娜感謝各國力挺烏克蘭，並提及台灣外交部甚至在短時間內放寬烏克蘭籍親屬入境等相關政策，讓她忍不住直呼：「台灣的政府很偉大。」但另一方面，她們也無奈表示：「現在家人也不能離開，因為只要一出門就有被殺的可能。」郭彥均也止不住淚水說：「這件事情在地球上發生是一個很遺憾的事情，也希望用我們的愛互相幫忙，能讓遺憾降到最少。」

俄烏戰爭持續至今，聽到佳娜、貝娜分享家人現況，攝影棚瞬間成一片淚海，莎莎表示：「我記得戰爭爆發的前一天錄影時，貝娜跟我說她很擔心會打仗，我們還安慰她『不會，沒事啦』 但隔天看到新聞，傻眼！但是我覺得整個地球就是一個地球村，希望烏克蘭可以慢慢站起來。」郭彥均也有感而發說：「災難可能很遠，可是我希望我們的心可以靠在一起。」