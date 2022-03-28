美國總統拜登一席不能讓俄羅斯總統蒲亭「繼續掌權」的言論，在華府引起不小波瀾。專家憂心，拜登發言恐使情勢惡化，讓蒲亭能借題發揮；但也有人為拜登講話，認為他所言並不過分。

拜登（Joe Biden）26日訪問波蘭華沙，原先一場盼進一步團結歐洲盟邦對抗俄羅斯入侵烏克蘭的演說，卻因他一席「不能讓蒲亭（Vladimir Putin）繼續掌權」的脫稿言論，在美國政壇引發軒然大波。

白宮官員雖迅速出面為拜登緩頰，解釋他是指不能讓蒲亭對鄰國或區域行使權利，並非討論俄國政權更迭；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也強調，在俄國尋求政權更迭並非美國戰略。但拜登這番「失言」卻持續發酵。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）向「華盛頓郵報」（Washington Post）表示，目前重點應該只有兩個，一是在烏克蘭可接受條件下結束戰火，二是勸阻蒲亭升高情勢，但「（拜登）言論與這兩項目標都不符」。

哈斯指出，拜登此話一出，蒲亭基本上就不會做出任何讓步。他解釋：「若可能失去一切，反而讓他（蒲亭）無所顧忌，他為什麼要克制？這也驗證他內在最大恐懼，亦即（俄國政權更迭）是美國所尋求的，希望看到他被驅逐與制度性改變。」

哈斯隨後推文直指，拜登言論讓目前的困難危險情勢更雪上加霜。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corp）俄羅斯專家查拉普（Samuel Charap）呼應指出，拜登政府雖試圖澄清，但在改變俄國觀感上效果有限。

查拉普說，蒲亭一直都相信美國想找人取代他，而總統發言傳統上一向被視為官方政策，拜登發言讓俄羅斯把美國意圖視為更大威脅。「他們（俄國）可能比之前更傾向以敵對作為回應，這就是挑戰。」

美國國會共和黨人也對拜登言論多所批評。參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）以「驚人失言」（horrendous gaffe）來形容拜登的發言。他說，沒在處理外交的人可能不會意識到，拜登這席話會造成何種重大事件；任何時候只要提到或暗示尋求政權更迭是美國政策，「就會造成大問題」。

共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）雖認為拜登演說相當強而有力，但他告訴美國國家廣播公司（NBC），拜登針對蒲亭執政的發言，正中俄國政治宣傳者與蒲亭下懷，讓他們能借題發揮。

拜登言論雖招致不少批評，但仍有人為他講話。

民主黨籍參議員華納（Mark Warner）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，現在只有一個人試圖在歐洲促成政權更迭，那就是蒲亭，他正試圖在烏克蘭進行政權更迭。

曾任美國國務院高階職務的俄羅斯專家佛里特（Daniel Fried）也向華郵指出，為蒲亭感覺著想從未成功讓他改變行為。他說：「有鑒於蒲亭當前作為，我認為拜登責問他是對的...拜登做的不是執行政策宣示，而是道德宣示，兩者有差別。」

美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使史密斯（Julianne Smith）說，拜登訪歐期間目睹俄烏戰火造成的人員傷亡，且發表演說前才與難民見面，他的言論是「符合原則的人性反應」（a principled human reaction）。

美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）則認為，蒲亭是否升級烏克蘭情勢，會以他對戰況的評估為準。意味著拜登言論對蒲亭在烏克蘭的盤算影響有限，主要因素還是俄國國家利益及蒲亭想避免戰敗丟臉。