兒童、清明連假即將到來，三義木雕博物館4月2日至4月5日天天開館，為歡慶兒童節讓藝術自幼扎根，4月4日當日將免費招待12歲以下兒童入館參觀。

連假期間，三義木雕館邀請青年木雕師駐館現場創作，於4月2日至4月5日每日上午10時至12時、下午1時至5時，讓民眾近距離觀賞木雕師創作過程，透過與木雕師對談互動，深入了解創作者巧思與木雕技藝。

木雕博物館指出，目前展覽有木雕藝術創作采風展，「藝隨心轉—董旻晋個展」於一館地下室展出，展期至4月10日。「三義木雕協會會員聯展」在二館3到4樓展出，展期至5月22日止，此外也展出歷年木雕競賽得獎及典藏作品—「豐隆大地‧游裕人間」及「典藏菁華」展。

還有青年研習營所創作的木雕木工作品—「勉藝—2021亞洲青年木雕研習營作品成果展」、「藺草編織藝術與小木器之設計及運用研習營作品成果展」等多檔精彩展覽，期在春暖花開之時，民眾能親臨三義慢城享受木雕藝術饗宴。