全球航空業自3月27日展開夏季班表，華航（2610）也自3月底起陸續增班服務，今（28）日宣布4、5月航班數將大增二成，及5月起新增松山往返東京羽田航班、6月起新增紐約航線服務，另將新增奧地利維也納航線服務。

其中，兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門、成都，松山往返上海浦東增為每週六班，桃園往返上海浦東增為每週五班，高雄往返上海浦東增為每週三班，香港航線則增為每週五班載客服務。

東南亞航線4月起，泰國曼谷增為每週三班，新加坡增為每週兩班，馬來西亞檳城增為每週一班，菲律賓馬尼拉增為每週四班，越南胡志明市增為每週三班，越南河內增為每週三班，柬埔寨金邊增為每週兩班。

東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；4月起首爾仁川增為每週兩班，5月起新增松山往返東京羽田航班，初期預計每週提供兩班服務。

北美航線5月中旬起，美國洛杉磯增為每週四班，搭配安大略每週一班，往返加州大洛杉磯地區達每週五班；加拿大溫哥華則自五月起增為每週一班；6月起再新增紐約航線服務。

歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務；大洋洲布局涵蓋紐、澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本三個航點每週一班載客服務，另直飛紐西蘭奧克蘭每月一班。