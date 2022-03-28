縣長徐耀昌28日到場了解災情。（李京昇攝）

苗栗縣頭屋鄉苗15線北坑村路段，是當地居民及鄰近的造橋鄉平興村居民主要聯外道路，但連日降雨以及一旁的北坑野溪沖刷，導致路基擋土牆變形路面嚴重塌陷。苗栗縣長徐耀昌28日冒雨前往視察現場情況，並提到將以530萬元經費拆除重建，並加強固床工設施以降低沖刷造成塌陷的情況，工程預估5月初發包施作，8月底完成復建工程開放通車。

苗15線總長15公里，起點為頭份市尖山里台1線，終點至頭屋鄉獅潭村126線，道路範圍橫跨頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉。

由於今年開春以來累積降雨達260毫米，頭屋鄉北坑村苗15線12K＋700處緊臨老田寮溪支流北坑野溪，因溪床屬沙質性土壤，受大雨及大量溪水沖刷導致護岸基礎掏空，22日道路駁崁龜裂導致路面嚴重塌陷，受災道路長達45公尺。

徐耀昌、縣議員江村貴、頭屋鄉長徐鑫榮、北坑村長李松琳等人到災害現場關心道路情況。縣府工務處長古明弘簡報指出，頭屋鄉北坑村苗15線12K＋700處為雙向各一車道，平時為頭屋鄉北坑村及造橋鄉平興村約2000多位居民聯外主要幹線道路，也是境內玉皇觀、萬緣寺、鶴仔作巢休閒園區、有機農場等外地遊客前往觀光休閒的必經道路，目前因路基擋土牆變形側移，路面嚴重塌陷，已設置臨時RC護欄及交通錐隔擋，同時也在崩塌裸露處施蓋帆布避免崩塌持續惡化。

古明弘說明，後續災害復建方式將拆除復原6公尺高的擋土牆，並興設透水性高的鋼板護欄，避免路面積水，另分析此次災情原因，發現北坑溪流在非攻擊面產生渦流導致掏空，因此會在連續河道轉彎處重新調整固床工程，以基腳防沖刷的固床工設施，讓連續彎道的渦流及攻擊流降低河水流速，減少掏空基礎的情況發生，施工期間更將做好交通維持措施，避免造成交通阻礙。

徐耀昌表示，頭屋鄉北坑村苗15線12K＋700處道路重建工程總經費530萬元，預估今年5月發包施工，將於8月底完工通車，由於塌陷處有2支傾斜電桿，也將協請台電公司將電桿移走，以避免影響工期或在施工期間造成工安問題等。

他也強調，其他鄉鎮有類似情況，縣府團隊會主動了解並予以改善，不管是苗栗的編號道路或產業道路，都會與鄉鎮市公所密切整合聯繫，讓道路盡快復原，而施工期間會造成當地民眾或用路人不便之處，希望民眾體諒並注意人車安全。