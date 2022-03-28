洛杉磯快艇前一場慘敗給費城七六人，賽後媒體向快艇總教練提問「到底有什麼方法可以阻擋七六人的恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）聯手攻擊？」快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）表示，恩比德與哈登都是靠罰球得分的，如果拿掉罰球他們就只是普通人。

Just going to leave this here pic.twitter.com/GioQRCG55o — Joe Gilbert (@DapperJoeDisick) March 27, 2022

泰隆盧說：「恩比德的罰球次數聯盟第1，哈登是第3，你如果拿掉他們的罰球，他們的得分還排不進聯盟前10。」恩比德本季場均11.8次罰球（罰進9.7球），命中率82%，並且出手總數706球、命中579球皆是聯盟最多。他場均29.8分，扣掉罰球也有20.1分，還是很厲害。

七六人籃球總裁莫瑞（Daryl Morey）推文還擊，他貼出自己和哈登的合照寫說：「如果快艇把罰球拿掉，進攻能力會在30支球隊墊底。聽好了，球員們被犯規是因為對手無法阻擋他。」

莫瑞的話適用大部分情況，除了班西蒙斯（Ben Simmons）這類的球員。西蒙斯（Ben Simmons）因為罰球太爛而拖垮球隊，去年他季後賽場均罰球出手6.1次，只命中2.1次（34%），對手是欺負他罰球不佳才直接對他犯規。

這在球迷之間掀起討論，有人認為泰隆盧輸球了才在胡說八道，有人翻出恩比德與對手碰撞之後，居然還把球往後扔向籃框試圖買犯的鏡頭。其實NBA開始禁止太誇張的買犯動作，本來就是希望遏止這種不良風氣。