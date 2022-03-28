明天329是青年節，不過隨房價高漲，30歲以下青年的購屋比例也出現降低。根據房仲業者統計財團法人金融聯合徵信中心貸款資料發現，近10年來新增房貸中，20~30歲青年客群佔比從2012年的17.2%至2021年降至15%，平均減少2.2個百分點；女性青年購屋佔比，6都僅高雄、台南逆勢上升，購屋增幅各增加2.2及0.6個百分點，其餘均為下滑，呈現南2都女力崛起的狀態。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，30歲以下青年的購屋比例越來越少，「房價高漲」、「晚婚」和「高學歷」是3大主因，房價漲多跌少，越晚買房門檻越高，青年財務壓力大增，降低購屋力。

加上高學歷青年越來越普及，碩博士班畢業後才就業，購屋基金達標的時程計畫也隨之遞延，造成購屋年齡層延後，也是青年購屋比例逐漸減少的原因之一。

圖說：女性青年購屋佔比，僅高雄、台南上升，各增加2.2及0.6個百分點，其餘四都均下修。(記者張雅雲攝)

其中桃園的青年購屋族減少最多，主要是因為「客層」的變化，張旭嵐分析，北部小資族受限於總價預算，為求足夠的居家空間，購屋多半得往外圍移動，移居桃園成了最務實的成家規畫，這也大幅增加桃園30歲以上「家庭型」的購屋人口比例，再加上桃園福利政策佳，產業經濟發達，機捷串連北北桃生活圈，綜合條件磁吸許多的「北客桃居」。

分析20~30歲青年購屋客群中，女性青年購屋佔比，僅高雄、台南上升，各增加2.2及0.6個百分點，其餘四都均下修。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近幾年公共建設題材豐沛，產業經濟力不斷向上、就業機會大增，不少年輕人選擇留鄉，也帶動購屋需求增，尤其高雄、台南在去年底以前低總價商圈仍多，高雄三民、楠梓等區中古套房2~3百萬元就可入手，房價相比中北部還親民，也更促進女力進場購屋。