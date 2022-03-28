蘇偉碩發起反輻食公投連署，呼籲踴躍參與。取自蘇偉碩臉書

政府開放日本核食進口，反萊豬醫師蘇偉碩今天宣布，將發起兩項反輻食公投連署，包括進口輻食標準不得低於韓國政府，政府應同意在每縣市設置輻射檢驗實驗室，呼籲民眾踴躍參與，以抵擋輻食進口後危害民眾和下一代的健康。

醫師蘇偉碩和妻子王文心今天在無黨籍立委高金素梅協助下於立法院舉行記者會，宣布將發起兩項與食安攸關的公投連署。

蘇偉碩表示，行政院趁著去年四大公投案未過之際，今年2月8日公布開放日本311大地震 核災區周邊食品進口，事前未與社會各界進行廣泛溝通，也未公布完整風險評估報告，若非在野黨杯葛，民進黨連公聽會都無意召開。

以目前立委席次來看，他預估，相關行政命令最後還是會由民進黨立委強行在立法院表決，來護航開放日本輻食。

王文心則引用科學期刊報告指出，低劑量的輻射仍有可能影響基因功能，引發癌症和非癌症的健康風險，這些基因表現改變又可能遺傳到下一代，要抵擋輻食進口，需要公民團結行動，此次發起公民抵擋輻食公投連署，就是要行使公民抵抗權。

王文心指出，行政院今年2月8日宣布預告解除日本輻災地區食品的進口禁令，但全世界仍有14個國家或地區，包括歐盟、英國和韓國等，都仍採取部分管制。韓國與日本甚至在WTO進行爭端解決，2019年WTO二審結果判定韓國勝訴，可以繼續維持禁令。

她說，韓國之所以能勝訴，主要是因為WTO體系下的《SPS協定》第5.7條，各國可基於現有科學實證，無法證明安全無虞之前，暫時停止進口。台灣政府也可以據此，要求暫時停止日本特定地區與特定品項的食品進口，並對所有日本進口食品採取嚴格的輻射檢驗。

這項公投連署主文，針對進口前邊境管制部分為「您是否同意，政府對於日本進口食品之輻射管制與檢驗措施，應不少於韓國政府對於日本食品實施之管制與檢驗措施」；針對進口後市場管制部分為「您是否同意，政府應在每一縣市設置國家級食品輻射檢驗實驗室，負責檢驗當地縣市政府和民眾送驗的食品樣本」。

蘇偉碩呼籲民眾上網下載連署提案書，並郵寄到「高雄市鼎泰郵局第67號信箱 蘇偉碩 收」，他們也將接洽各縣市設置連署站地點，供民眾就近連署。