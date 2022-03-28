現代人工作壓力大，經常腰痠背痛，許多民眾第一時間就會使用痠痛貼布來緩解不適，然而藥用貼布還分成水性與油性，對此，食藥署特別給出挑選建議，以及貼布使用上的注意事項。
食藥署在臉書PO文指出，一般常見的藥用貼布分成「水性貼布」與「油性貼布」兩種，差別在於基劑的不同。所謂的基劑是指貼布上用來承載藥物以及產生黏性的介質，基劑不同，特性當然也不一樣，需要注意的事情也有所不同。
【水性貼布】
基劑：高分子聚合物
厚度：厚
黏性：較差
特性：較「不」容易引起皮膚不舒服
【油性貼布】
基劑：樹脂
厚度：薄
黏性：較好
特性：較容易引起皮膚不舒服
至於貼布該如何選擇，端看使用者的需求，例如皮膚較容易過敏或不適的人可以選擇水性貼布；而貼布黏貼位置容易因為移動而掉落的人，可以選擇油性貼布。
最後食藥署也提醒，貼布可能內含不同的藥物成分，儘管只是常見的痠痛貼布，使用過量還是可能造成風險，在使用之前要先查看產品注意事項，或詢問醫師、藥師後再自行使用，才能確保用藥安全。
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