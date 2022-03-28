感染源還沒找到 台東縣宣布 即日起納骨塔禁止開放 14:022022/03/28 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣政府宣布，自即日起至4月5日止，不開放縣內各公私立納骨塔（堂）入內祭拜。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情拉警報，台東縣政府宣布，自即日起至4月5日止，不開放縣內各公私立納骨塔（堂）入內祭拜，改設置戶外祭祀區供民眾祭拜，以降低群聚風險。 台東縣政府也表示，進入禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所之人員，應遵守實聯制、量體溫及保持社交安全距離等措施，並須全程佩戴口罩。 另外，殯葬場所管理單位應加強環境清潔消毒、員工健康管理及確診事件即時應變，共同做好防疫。 金山區清明法會直播 防疫也克服交通打結問題 視察掃墓防疫和遷葬進度 侯友宜：將興建八里第二納骨塔 #新冠肺炎 #台灣 #清明連假 #祭拜 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掃墓車流預估周末湧現 新北警運用無人機輔助路況觀測 19:432022/03/24 社會 竹市納骨塔也很美 永恆之丘將辦藝術展 04:102022/03/09 地方新聞 雲林鼓勵運動 開放國中以上室內空間 04:102022/03/13 地方新聞 花蓮慈雲山近萬個納骨塔位已滿 鄉公所4月將增設塔位及神主牌位 15:192022/02/14 寶島 新北線上祭祀 1年瀏覽量衝54萬人次 04:102022/03/10 地方新聞 2年未開放 嘉義縣市納骨塔今年開放入塔祭祀 18:512022/03/12 生活 今觀世音菩薩生日！5禁忌一次看 這時間拜最有感 11:082022/03/21 運勢 清明節將至 中市掃墓免費接駁專車19日起跑 15:242022/03/16 生活 中市推清明節「線上祭拜」兼顧祭祖與防疫 19:092022/03/16 生活 清明防疫 侯友宜祭進塔總量管制 04:102022/03/27 生活新聞 金城武樹有後 台東縣政府培育600株幼苗贈民眾 15:222022/03/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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