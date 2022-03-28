疫情拉警報，台東縣政府宣布，自即日起至4月5日止，不開放縣內各公私立納骨塔（堂）入內祭拜，改設置戶外祭祀區供民眾祭拜，以降低群聚風險。

台東縣政府也表示，進入禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所之人員，應遵守實聯制、量體溫及保持社交安全距離等措施，並須全程佩戴口罩。

另外，殯葬場所管理單位應加強環境清潔消毒、員工健康管理及確診事件即時應變，共同做好防疫。