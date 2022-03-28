TVBS新聞主播韋家齊與政治新聞記者羅旺哲日前舉行婚禮，記者背景的他們在工作上時常能碰見政治人物，久而久之產生好交情；婚禮上不乏許多政治大咖捧場，陳玉珍、高嘉瑜、黃暐瀚、蔣萬安等人。參加來賓中，廣播節目主持人楊月娥提到婚禮下的故事，新娘子韋家齊的父親在10天前離世，形容是場心如刀割的婚禮。

政治新聞記者羅旺哲26日在臉書分享一張與妻子的婚紗照，地點挑選在立法院門口，很有新聞工作者的特質，將熟悉的工作地點，變成婚紗照的一道風景，羅旺哲在前頭跳起，牽著妻子韋家齊的手，婚紗裙襬飛揚，兩人都露出燦爛笑容。羅旺哲透露激動心情「明天要辦婚禮嘍！」，標記妻子的帳號，不難看出幸福點滴。

婚禮賓客楊月娥也在臉書分享婚禮照片，不料開頭卻提到「一場心如刀割的婚禮」，本來兩人感情穩定，籌備婚禮已久，卻因為疫情延宕，好不容易要舉辦婚禮了，卻傳來不幸噩耗「新娘子韋家齊主播的爸爸，竟在10天前驟逝，考驗即將新婚的記者夫妻」

原本要牽著女兒手走上紅毯的韋父不幸離世，對這對新人是不小的衝擊，楊月娥寫下「新郎官政治線記者羅旺哲，從岳母和新娘哥哥的手中，接手照顧嬌妻的責任，暫擱悲傷，帶著已逝父親的愛，還有眾親友的祝福，完成婚禮，情緒萬馬奔騰，日子幸福待續。」

最後楊月娥有感而發「人生路很長也很短，轉眼瞬間，要留在悲傷裡，還是站在幸福中，都是選擇，都反應出個性，結果當然不同。羅旺哲x韋家齊=加倍幸福的人生」

以前輩之姿，給予人生的智慧建議，並祝福這對新人；新郎倌羅旺哲在底下回應「謝謝月娥姐！我跟家齊會繼續努力。」