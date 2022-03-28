日本10年期公債殖利率28日（周一）早盤上升至6年高點，促使日銀（央行）隨即宣布，將以0.25％的利率無上限購買日10年期公債，這是該國央行今年第二次進入市場，採取行動力阻殖利率上揚。

受此影響，日圓兌美元貶值至123.03日圓，寫下逾6年低點。

日本10年期公債殖利率勁揚至0.245％，距離日銀殖利率控制曲線政策容忍的上限近在咫尺。

日銀先前在2月10日曾提出提供無限額度的政府公債購買計畫，當時即為阻升公債殖利率。