AV導演圤智雨近日在臉書粉絲團上，陸續分享多位網紅、正妹無修圖舊照，掀起網友熱烈討論。而其中，以甜美臉蛋、火辣身材聞名的性感網紅郭鬼鬼，也被挖出多年前反差極大的舊照，不過個性豪放的她絲毫不在意，還在個人社群媒體上公開私下真實樣貌，甚至在加碼送上4年前舊照，再度引起熱議。

郭鬼鬼日前於個人IG上PO文表示「『舊照系列』2018年的郭鬼鬼，與知名攝影師抱走哥合作的作品，謝謝大家高度關注我的過去與現在，未來有你有我好嗎？」並PO出一張多年前外拍照。照片中，只見當時她的身型有些豐腴、臉蛋也比現在圓潤許多，但穿著透視繃帶裝的她身材依舊凹凸有致、火辣性感，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「不同人」、「當時比較肉感耶」、「鼻子不一樣」、「天啊，這尺度好大欸，支持阿鬼」、「鬼鬼的身材真的非常棒，忍不住盯着看」、「4年前的鬼無論如何都挺」、「看到胸前那顆就確定是她」、「為什麼要藏招那麼久」、「突然想學收鬼招術」。

而面對網友質疑她的身材與臉蛋與現在長得不一樣，郭鬼鬼也大方回應「最胖到80kg」、「臉不一樣，眼睛不一樣，肉不一樣，靈魂也不一樣」，甚至開玩笑表示「下次放我上輩子的照片」，正面態度受到大批網友讚賞，吸引超過2萬人按讚。