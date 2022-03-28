虛擬鄧麗君聯手王子欣、元宇宙少女EVE登上臺北時裝週。 （數字王國提供）

虛擬鄧麗君聯手元宇宙女孩Eve，力挺新銳設計師王子欣，一起登上臺北時裝週，此次虛擬鄧麗君現身難得不唱歌，而是跨時空、跨領域的女力大集合，站上伸展台，一同揭開本季Claudia Ｗang 2022／23秋冬品牌大秀最大亮點。

新銳設計家王子欣投入時尚藝術科技6年，致力於發展虛實服裝設計與製程聯結。今年攜手數字王國，以「虛實混合」、「人工智能」、「機器學習」、「即時渲染」、「動態捕捉」等技術，構成具未來時空感的時裝大秀影像。其中，為了呈現鄧麗君小姐的優雅神韻，更是調閱了鄧麗君文教基金會的珍貴史料，掃描以及研究過往鄧麗君小姐大量的舞台影像資料。透過視效藝術家的繪製、計算機計算及後期修改等方式，將鄧小姐的虛擬人製作出來。包括其原有的微笑、眼神，以及說話唱歌時嘴唇的翕動，都出自於視效藝術家一幀一幀地勾勒，更運用機器學習等尖端技術為虛擬鄧麗君灌注了更具生命力的「靈魂」。

虛擬鄧麗君在去年登上江蘇衛視跨年演唱會與周深同台演唱，創下極高收視率，在今年初也創立了自己的社交平台，與喜愛她的朋友在網路世界浪漫重逢，此次台北時裝週與元宇宙女孩Eve一起站上伸展台，同時也是兩位跨時空閨蜜的時裝週初體驗，應用虛擬人技術，再現亞洲歌后鄧麗君的一顰一笑。在大秀中以虛實交錯的表演方式，力挺新銳設計師王子欣的秋冬品牌系列。

促成這項不可能的任務是來自於好萊塢頂級視效公司「 數字王國」，將跨時空的偶像結合在本季時尚大秀中，永恆的經典Icon鄧麗君，串聯現代時尚設計師Claudia，打造跨時空的時尚話題。壓軸由金獎新生代音樂創作人YELLOW黃宣帶來經典創作歌曲，與虛擬鄧麗君演譯本季帶有復古經典格紋與前衛創新色調之服裝。金鐘主持人黃子佼、藝人宇珊、劉品言、姵嘉、孫尤安、阿部…等，也特別現身支持Claudia的品牌大秀。