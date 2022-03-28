【愛傳媒陳朝平專欄】中央銀行前總裁彭淮南換屋，轟動房市！

彭淮南住在麗水街老公寓數十寒暑，退休後，因夫妻倆年紀漸長，上下樓梯不方便，動心起念，換到有電梯的新居。新居市價8000萬，彭總裁歷年省吃節用的積蓄，外加賣掉麗水街老公寓後，幾乎還需貸款房價的一半才買得起。

曾經被評選為全球AAAAA……級央行總裁的彭淮南，遲至退休後才赫然興起換屋的念頭？是彭總裁安貧樂道久矣，還是彭總裁專心央行本職，只見秋毫，不見輿薪，忘了社會上長照與都更的重要，也忘了自個兒與老伴也有近黃昏的一日？

長照與都更，看似無關，卻是相關，且是大事。儘管少數專家諄諄示警，台灣已進入超高齡社會，住宅房屋老化必須加速更新，才能加強防災防震，有利於在家養老長照。

無奈，政客短視，很少聽聞哪個縣市首長候選人將都更列為主要政見和施政重點（按，2018年丁守中角逐台北市長，曾將都更議題列為主要政見，但都更議題複雜繁瑣，候選人說不清，選民也少有耐心仔細聆聽）。

央行總裁職權不及都更長照，但央行主掌貨幣及貸款利率政策，影響房市、都更和長照甚深。彭總裁當年似未著墨於此，不無遺憾。

不過，或許是央行職權關係房市、都更和長照，因此，總裁在任時，瓜田李下，不敢換屋。蓋，台灣政商關係齷齪，建商巨富或是低價租售，或是轉藉他人姓名，賄賂高官以豪宅房產，以圖後利與厚利。

彭淮南想是對此汙穢政商關係知之甚詳，退休換屋以避嫌！果若如此，總裁高風亮節，足為高級公務員楷模。

令人好奇的是，總裁換屋，貸款近4000萬，不知是哪家銀行承貸的？以我等經驗，尋常退休百姓若要貸款數千萬，銀行肯定細查貸款人的身家職業、還款計畫，退休人士除退休金外，若無其他收入，通常，銀行會假裝面有同情地拒絕貸款。竟不知彭總裁是如何說服銀行的？

話又說回來，在位20年、歷任4任總統、15次內閣，《全球金融雜誌》14次評選為A級央行總裁的彭淮南，兢兢業業，謹小慎微，換屋居住，還需貸款近4000萬，是總裁不會理財？還是政府的薪酬制度有問題？

環顧那些劣跡商人、藝人和暴發戶，坐擁豪宅、開豪車、酒池肉林、言不及義，想來，總裁也會暗自神傷，滴下幾許辛酸淚！

當然了，總裁閒暇，居高樓，俯瞰街上蠅營狗苟、終生劬勞，依然買不起房子的年輕中產階級，怕還是有幾許驕傲吧！

作者為資深媒體人

照片來源：彭淮南維基百科截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。