謝姓女子2018年因騎機車紅燈右轉遭新竹縣警察局陳姓警員攔停，她竟對陳男辱罵，法官認為，警察也是人生父母養的心肝寶貝，工作無端受辱感受非常不好，依侮辱公務員罪將謝女判拘役50天定讞；她請求國賠51萬元部分，台灣高等法院認為無理由，判決駁回確定。

2018年6月23日上午8點，謝女騎機車行經新竹縣一處路口，未遵守燈光號誌紅燈右轉自強路，遭執行勤務行經該處之新竹縣政府警察局竹東分局竹東派出所陳姓警員查覺，於是帶路口攔停，謝女遭攔停後，陳將謝的機車鑰匙取走，以防止謝逕行離去。

謝女表示陳無權查證身分及將機車鑰匙取走，2人因此爭執達至少6分鐘，期間謝向陳冠諭稱：「做人積點德可以嗎」「配合你什麼？」之後謝女取得陳交還之機車鑰匙，以「操」字辱罵陳姓員警。

刑事部分，新竹地方法院認為，謝女未能思考警察也是人生父母的心肝寶貝，工作時無端在人來車往的道路上受辱，感受亦非常不好，也不願正視自己紅燈右轉之行政不法行為及辱罵告訴人「操」字之犯行，所為實值非難，判處拘役50天可易科罰金確定。

謝女主張警察執法造成她精神莫大痛苦，提國家賠償，要求新竹縣警局賠償51萬元部分，台灣高等法院維持新竹地院判決，認定縣警局警員未不法侵害謝女行動自由、身體健康、名譽，不應准國賠，駁回謝女的上訴確定。