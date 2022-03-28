52年老菸槍陳時中宣布要戒菸！ 曝因被「她」打動喊：很怕失敗

國民健康署今舉辦「2022戒菸就贏比賽」活動，菸齡52年衛福部長陳時中宣布參賽，希望能用自己戒菸的例子告訴所有癮君子，沒有開始就沒有成功。不過，由於昨日本土疫情爆發，許多網友認為陳時中「先把疫情管好」，另有網友直言「戒煙跟疫情有關嗎」。

2022「戒菸就贏比賽」開跑，受邀參加的陳時中今（28日）接受媒體採訪時表示，自己菸齡50年，過去在立法院有很多委員、記者都問他要不要戒菸，但自己從未鬆口，今決定簽字當2022「戒菸就贏比賽」的首名參賽者。

陳時中強調，參與戒菸對自己來說，是很大的改變，同時也需要勇氣，但期盼能用他的經驗告訴所有癮君子，沒有開始就沒有成功，只要開始都有機會，陳並呼籲年輕人越早開始戒菸效益越大，對高齡菸友則是行動永遠不嫌晚。

對於陳時中戒菸的報導，許多網友在分享相關新聞的粉專《Yahoo新聞》臉書下方留言表示，「先把疫情控制住再播這個吧」、「先把疫情管好吧」、「為選舉做準備嗎」、「戒煙跟疫情有關嗎」、「要選市長了，開始搏版面作秀」，另有網友直言，「這需要多大的勇氣」、「以陳部長的毅力，應該可以成功」。