外資今年來累計至上周五止，仍累計賣超4,625.87億元，然而隨著季底腳步將近，股價相對低基期、基本面觸底轉佳，以及產業未來成長及獲利優異的外資重倉股，今（28）日表現亮眼，中美實（4702）拉漲停、萬旭大漲近8％，以及ABC-KY（6598）、福貞-KY（8411）等都強漲逾半根漲停。

時序進入第一季季底，投信及外資認養股各自表態，一方面看好第二季股價有機會大漲或續強的個股，成為法人積極拉抬的目標，但若股價漲幅已大，未來產業成長性有限的個股，也是法人趁機調節，進行「汰弱擇強」的操作，以為第二季投資展開布局。

台勝科及貿聯-KY都是外資及投信共同大買的認養股，但今天持續出現棄養，股價雙雙重挫，台勝科一度再摜殺至跌停，300元整數關卡岌岌可危，貿聯-KY也一度下跌逾7％，摜破300元大關；此外，外資重倉股的逸達、東凌-KY、綠河-KY、百徽、其祥-KY等，都跌4～5％以上。

還有祥碩、楠梓電、華園、大立光、新盛力、瑞昱、玉晶光、力旺、鼎固-KY、美利達、東明-KY、鼎炫-KY、聯詠、大宇資等跌幅都在2～3％以上，其中多數為百元以上高價股，甚至多檔是千金股。

另外，外資展開作帳行情的除了中美實漲停外，萬旭、ABC-KY、福貞-KY、芮特-KY、智原、宏旭-KY、光頡、業強、信驊、矽格及億豐等，今天表現不俗，股價都上漲2％以上。