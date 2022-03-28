彰化縣田中戶政事務所今天上午揭牌，宣告田中、二水和社頭三鄉鎮戶政機關正式整併。（謝瓊雲攝）

彰化縣田中戶政事務所今天上午揭牌，宣告田中、二水和社頭三鄉鎮戶政機關正式整併。（謝瓊雲攝）

一位年輕的新手爸爸在田中戶政所登記申請生育津貼，開家中新生兒領到一個大紅包，大家開心一起合照留念。（謝瓊雲攝）

一位年輕的新手爸爸在田中戶政所登記申請生育津貼，開家中新生兒領到一個大紅包，大家開心一起合照留念。（謝瓊雲攝）

彰化縣田中鎮、社頭鄉及二水鄉三個戶所自28日起，正式整併為彰化縣田中戶政事務所，彰化縣長王惠美與3鄉鎮首長、代表會主席等出席揭牌儀式，王惠美期許戶政機關能以嶄新風貌為3鄉鎮居民服務，更不忘喊話青年朋友，趕快積極尋找適合的婚育對象，增產報國，為國家提升生育率。

戶政機關近年精簡瘦身，盼透過整併後提升服務效能，全縣8大生活圈，已陸續完成彰化、員林、和美、溪湖、二林，及北斗等6區戶所整併工作，田中區是第7區，只差鹿港區，就將完成全縣8大生活圈戶所整併的組織改造。

王惠美表示，田中區戶政整併揭牌，未來以田中作為中心，原有的社頭、二水改設辦公處，提供更便民且智慧化、資訊化的服務，節省人力編制，做更加有效的運作。

王惠美說，隨著戶政資訊化，調整精簡戶政人力編制，將從原本26所整併為8所、18個辦公處，全縣戶政人員編制從原本330人，精簡為300人；目前只差鹿港區3鄉鎮，就能全部完成。

田中鎮長洪麗娜表示，過去農業社會交通不便，每個鄉鎮都設立戶政所，如今科技進步，整併擴大服務範圍，反而更彈性便民，發揮1加1大於2的成效。

王惠美最後不忘呼籲青年男女多多返鄉就創業，沒對象的快點找對象，有對象的快點結婚、生子，為國家增加生育率；近年新人結婚登記常常會預約周末假日辦理，她也特別向所有輪流排班為民眾服務的戶所同仁致謝，感謝他們的努力付出。