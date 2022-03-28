雲林縣陳姓民眾被舉發行駛國道時前座乘客未繫安全帶，但舉發照片「一團白霧」引發質疑。（國道公路警察局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮陳姓民眾上個月開車載友人行經國道中山高速公路，遭警方科技執法拍照前座乘客未依規定繫安全帶，但舉發照片前座位置卻呈現一團白霧，讓陳姓民眾質疑其公正性。國道公路警察局28日解釋，經調閱電腦存檔照片放大，前座乘客「確實未依規定繫上安全帶」違規屬實。

國道公路警察局第4公路警察大隊表示，陳姓民眾於今年2月26日16時許，在國道1號北向246.1公里處雲林路段，因右前座乘客未依規定繫安全帶，遭警方逕行舉發，但違規相片只看到右前座一團白霧，讓陳姓民眾難以信服，因此將違規單與照片貼在網路社群。

警察大隊說，本案是斗南分隊警員以科技執法拍攝後逕行舉發，經檢視照片原始檔案，該車輛前座人員未繫安全帶，違規屬實；另查閱違規案件委外系統，其電腦檔案內照片清楚可辨前乘客上身著白衣，經放大採證照片，乘客未遵守規定將安全帶置於手臂上端方式繫扣。

警察大隊指出，該罰單相片一團白霧部分，為執勤員警為使民眾得以清楚辨識畫面未依規定繫安全帶，因而進行照片光線調整，但因製單委外廠商列印輸出時，輸出顆粒較大，以致圖像較模糊，且照片列印輸出至一般紙張，並非專用相片紙張，才會出現一團白霧。