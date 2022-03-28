嘉縣消防局4位打火弟兄自組「消防四＋1」樂團，改編英國搖滾樂團披頭四風靡全球的反戰歌曲《Imagine》歌詞，花了1個月時間練習、錄製清明防火影片。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局4位打火弟兄自組「消防四＋1」樂團，改編英國搖滾樂團披頭四風靡全球的反戰歌曲《Imagine》歌詞，花了1個月時間練習、錄製清明防火影片。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局4位打火弟兄自組「消防四＋1」樂團，改編英國搖滾樂團披頭四風靡全球的反戰歌曲《Imagine》歌詞，花了1個月時間練習、錄製清明防火影片。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局2021年統計，越靠近清明節，雜草火警次數越多。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局2021年統計，越靠近清明節，雜草火警次數越多，為提高民眾安全意識，嘉縣消防局4位打火弟兄自組「消防四＋1」樂團，改編英國搖滾樂團披頭四風靡全球的反戰歌曲《Imagine》歌詞，花了1個月時間練習、錄製清明防火影片，藉此提民眾掃墓注意用火安全。

「消防四＋1」樂團成員分別為災害搶救科科長王景賓、新港分隊長黃昭勝、災害搶救科科員許庭慈和主唱消防第一大隊隊員林耿瑋等人，大家利用空閒時間和休假日，以薩克斯風、吉它、小號和箱鼓等樂器，並在嘉義縣表演藝術中心完成影片拍攝，創作出「The beatles 4不2記得」防火宣導影片。

消防局秘書陳保名表示，樂團成員都是熱愛音樂的消防員，早在2017年就取得街頭藝人證照，並在多場活動登台演出，實戰經驗豐富，這次在王景賓提議選用《Imagine》下，再由林耿瑋負責歌曲改編，前前後後加上錄製影片大概花了1個月。

王景賓說，《Imagine》由主唱約翰·藍儂創作，歌詞內容鼓勵聽眾想像一個沒有宗教派別、民族界限造成的戰火與隔閡的世界，除與當前時勢相呼應，也藉此讓民眾輕易的記住「4不2記得」口訣，希望清明一切平安。

消防局去年資料顯示，1月雜草火警218件，到了4月爆增至343件，直到6月才恢復不到百件常態，陳保名說，除消防員自製宣傳影片在公播頻道、網路播放，清明節連假也加強墓地火災搶救演練，同時派員在慈雲寶塔、嘉雲寶塔及各墓地駐點警戒、加強宣導，現場發放「小水袋」給掃墓民眾裝水澆熄餘火，「救援小水袋」可重複使用，安全又環保。