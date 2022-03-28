婆婆太親切也讓人困擾？一名人妻分享，她的婆婆總是全程看她親餵母乳，還會伸手戳胸部較勁胸部尺寸，讓她相當困擾。文章曝光後，不少網友認為婆婆應是無惡意，建議她若不喜歡婆婆的行為應當表明。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，抱怨自從產子後，每次親餵母乳時，婆婆都會跟進臥室全程觀看，並伸手戳她的胸部，甚至婆婆還曾說過：「我胸部平日就像妳現在脹奶這樣大」，讓她聽了無言以對，不解婆婆為何要特別炫耀自己胸部大。

人妻續說，婆婆經常反覆提起往事讓她很尷尬，包括婆婆連續懷孕產子，寶寶卻不太喝奶，當時年僅7歲的老公不捨婆婆脹奶難受，便主動示意要幫忙吸出脹奶，緩減胸部脹痛的不適。

不僅如此，人妻分享，她習慣使用護墊，但婆婆每次在垃圾桶看見護墊，便會追問她是否月經來潮，曾嫌棄地說：「我都不用那東西，我內褲很乾淨」，讓她忍不住在心裡吐槽婆婆，究竟是誰說用護墊的人內褲會不乾淨？

人妻在網路上抱怨婆婆。（翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

貼文發布在網路上後，引起婆媽喊罵，紛紛表示，「受不了」、「這種婆婆真令人翻白眼」、「很有事」、「這是一個跟媳婦的競爭意識，有病」；也有網友建議，如果不喜歡婆婆的舉止，應該直接表明不喜歡，尤其是觸摸胸部的部分，但推測婆婆許是把原PO當成朋友，才大方分享過往故事。