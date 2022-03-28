高雄市政府去年重新修整中正技擊館後，今年委外經營作為苓雅運動中心，今(28)日正式啟用。高雄市長陳其邁表示，苓雅運動中心最大特色是結合免費的無障礙體適能教室，打造身心障礙友善的運動環境，技擊館和對面的中正運動場，位於國道、捷運等重要交通樞紐，未來將透過公私協力，注入活力新生，點亮這座高雄門戶。

中正技擊館自民國75年完工啟用，是高雄辦理國際級及全國賽事指標場館，如2009年世界運動會及104年全國運動會，均在中正技擊館辦理。市府去年重新修整後，運用既有空間引進民間資源，打造苓雅運動中心，自上週起開放試營運，已有不少民眾陸續前往體驗。

陳其邁表示，苓雅運動中心位於中正交流道旁，技擊館捷運站及UBIKE2.0就在運動中心門前，對於苓雅地區及鄰近區域想運動的民眾來說，都非常方便。近年運動健身已成為生活日常，為了使市民能夠就近運動，市府陸續布建13座運動中心，讓市民享有平價舒適的運動環境。

陳其邁指出，苓雅運動中心所在的中正技擊館預計以彩繪外牆帶來嶄新面容，而對面的中正運動場今年中旬也將進行大改造，場館從原本封閉式操場改造成開放式場域，融入公園、商業空間及極限運動場等設施，加上後續有捷運Ｏ9聯合開發計畫，結合鄰近的衛武營國家藝術文化中心，未來，中正運動場周邊將華麗變身為高雄最亮眼門戶！

運動發展局局長侯尊堯表示，苓雅運動中心最大特色為結合一樓免費的無障礙體適能教室，打造友善身心障礙者的運動環境，身障人士熟悉健身器材後，未來可至苓雅運動中心健身房全時段免費入場，現場都有專業健身教練提供訓練指導，讓身障者也能享有運動健身的權利。

受市府委託經營的舞動陽光公司郭瑞龍執行長表示，苓雅運動中心2樓綜合球場可作為籃球或足球課程，4樓有8面羽球場，5樓則為健身房、舞蹈瑜珈教室等。健身房設置各項運動訓練器材，每次以銅版價50元收費，健身房每日上午8時至10時提供65歲以上市民免費使用，其餘時段65歲以上市民享有半價優惠。並規劃有百種運動課程，包括時下最流行的空中瑜珈、TRX訓練及各項體適能課程，民眾可選擇團體課或1對1教練課程，以滿足不同運動需求。