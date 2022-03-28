三星去年下半年受到全球原物料吃緊得衝擊，大膽將下半年度的其見機Note系列以兩款摺疊機替代上陣，在去年8月底台灣疫情緊張之際，選在戶外停車場舉辦新品發表會，現場總計高達70~80部豪華名車，成功引爆話題，當時三星總計端出Galaxy Z Fold3 5G以及Z Flip3 5G，售價分別為56888元起、30888元起，惟發表至今約7個月，卻已見到跳水價格，在知名電商的促銷價Z Flip3 5G已經出現2萬有找，即約原價約6.7折的超殺價格，是否也顯示出，台灣的摺疊機市場尚未到達甜蜜點，仍須待時間發酵。

三星在去年8月底台灣疫情高漲之際大玩創意，選在戶外停車場，與會人員一人一車，現場總達70~80部高檔名車，一口氣端出兩款摺疊機，Galaxy Z Fold3 5G以及Z Flip3 5G，售價分別為56888元、30888元起。

去年全球產業受到疫情嚴重衝擊，供應鏈供給緊張，半導體產能大缺，也因此，三星將以往下半年的Note系列以兩款摺疊機替代上陣，在當時也是一大膽的決定。只是，發表至今約7個月的時間，Z Flip3 5G已經出現2萬有找的跳水行情，是否也顯示出摺疊機在消費者心中尚未走到甜蜜點。

另外，最新也傳出，三星預計在8月推出新一代摺疊機Z Fold 4和Z Flip 4，將在手機耐用度上持續提升。

目前非蘋陣營中有摺疊機的品牌包括三星、華為、OPPO、小米，但台灣市場中僅有三星率先引進販售，更在去年躍上下半年旗艦機，其他業者都還在觀望中。

以目前摺疊機市場來說，佔比整體市佔率仍小，依舊有很大的成長空間，至於蘋果，也時不時就傳出擬推出摺疊機，時間點落在2023年，市場也認為，一旦蘋果加入戰局後，市場規模將會急速加溫。研調機構Canalys預估，2024年摺疊智慧機的年出貨量將達到3000萬支，此數據也顯示，2021年至2024年摺疊智慧機的複合年增長率(CAGR)將達53%。