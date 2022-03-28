「竹青發聲，改變發生！」新竹縣政府青年諮詢委員會28日在縣府舉辦成立周年和青年節活動，播放錄製的「青年諮詢委員宣言形象影片」，縣長縣長楊文科指出，新竹縣是全台第二年輕城市，有愈來愈多年輕人來投入新創產業，歡迎青年朋友勇敢來新竹縣追夢！

楊文科說，這1年來縣府舉辦青年創新創業計畫、街舞比賽、Podcaster徵選等活動，青諮會扮演諮詢角色，使青年事務蓬勃發展，像未婚聯誼轉型以往救國團，讓未婚青年男女從活動中認識，發現對方的優點，改變這些形式的目的，就是要讓新竹縣更活潑、熱情。

楊文科不諱言，最近在辦的Podcaster徵選，他一開始也搞不清楚是什麼，後才知道Podcast就像廣播電台，只是不需要頻道，可以讓年輕人發揮想像力來針砭時事，他也親自上陣參與錄音，談縣府的政策讓大家了解。

楊文科強調，這種種的改變都是要讓新竹縣成為青年實現夢想的地方，希望年輕朋友發揮想像力和創新理念，到新竹縣勇敢追夢！

會中播放「青年諮詢委員宣言形象影片」，由14位委員代表參與拍攝，記錄不同背景的青年代表，對這片土地的盼望與想像，並堅信在持續推動青年參政和發聲，將迎來更美好的生活和未來。

教育局長楊郡慈表示，影片將會在網路等相關宣傳管道播放，讓民眾更了解青年諮詢委員會的任務，並鼓勵青年踴躍參與公共事務。

新竹縣青年諮詢委員會由縣長楊文科、副縣長陳見賢擔任正副召集人，另有24位社會青年代表和專家學者擔任委員，攜手正成集團打造青年Podcast節目，為青年創造更多發聲的平台。