由浩角翔起和顏永烈領軍的網路節目《鬧著玩》即將滿3周年，日前舉辦感謝粉絲的「鬧境」見面會，預計舉辦4場，包括桃園、彰化、台南、高雄，沿途除了感謝粉絲這麼多年來的支持，也感謝這2年多來曾經幫助過他們的好朋友們，社長顏永烈表示，這個活動本來是去年就要舉辦，但遇上疫情嚴峻，只好延期到今年，浩子則說想不到這節目還可以活到第3年，「真是個奇蹟」。

顏永烈表示他們是用電視規格來經營網路節目，成本比別人高，好在這個團隊有個很會處理瑣事的「控制哥」阿翔，永遠可以談到免費的場地贊助、飯店贊助、簡單的音響設備則是跟民視《綜藝大集合》借的，不至於讓團隊不斷負債。

節目播出2年多來，粉絲人數也成長到26萬5000，每個月的廣告收入約25萬，多少補貼一下後製人員薪水和出外景的費用，其他工作人員薪水和主持費則需要依靠業配的收入，目前撐過疫情，目前撐過疫情，賺錢談不到，目前只可打平、穩定發薪水的程度。

《鬧著玩》現在除了從浩角翔起、顏永烈3名大叔，也增加了沐青、Jessica、云歆和Jessie 4個女孩，只是女生們正值花樣年華，大叔卻有自己的煩惱。繼顏永烈先前得痔瘡後，浩子竟稱自己也被顏永烈傳染了痔瘡，然而痔瘡並不會傳染，看來兩名大叔面對同樣的人生難題。