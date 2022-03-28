口罩規定延長到4月底！ 指揮中心：3種情況才能脫罩

新冠肺炎本土疫情升溫，截至目前國內共累計11條感染源不明傳播鏈。中央流行疫情指揮中心原擬在4月鬆綁口罩規範，但基於社區傳播風險上升，今宣布4月起仍維持現行口罩措施，外出都應全程戴口罩，僅運動、飲食、拍照3種情況才能暫時脫口罩。至於雙鐵的飲食，仍要維持「1人戴口罩1人吃」的作法，吃完飯就要重新戴上。

指揮中心3月中旬預告，4月起有望進一步鬆綁，針對空曠無人的場域，或因活動、工作需求不宜戴口罩的情形，如有配套就會參酌採用，另特定情境如唱歌，也會評估是否能脫口罩。

對於口罩令延長，指揮官陳時中表示，目前的大方向仍是往鬆綁前進．只是步調上快跟慢的問題。至於何時鬆綁會停下？他表示要等醫療量能不夠，但目前分流做得很好，醫療量能仍十分充裕。

近期本土新增數起不同場域、感染源待釐清的群聚，社區傳播風險已上升。陳時中表示，這波本土疫情觀察要再觀察10天左右，現在有11條不明感染源，隨著時間也會縮小。我們最關心的還是基隆的傳播，牽涉的地緣性較複雜，需要積極控制。至於外勞人數雖多，但是經濟部、勞動部、我們、衛生局、警政單位都已有經驗，能控制的較好。另中和作業員相關群聚，只有地緣性的關聯，值得我們密切注意。

為因應當前疫情，4月1日至4月30日，除例外情形如運動、開車、水域活動、外拍等，外出都應全程戴口罩。另宴席不得逐桌敬酒、敬茶，離開座位之後，最好把口口罩戴起來，如果一定要敬酒、敬茶，就站在台上，維持社交距離。

對於雙鐵仍開放飲食，陳時中說明，疫情沒有大規模傳播的跡象，除了基隆要特別注意。過去大家蠻遵守「1人戴口罩1人吃」的作法，因此在長程仍讓大家舒適一點，沒有要禁，但提醒大家吃完飯還是要把口罩戴上。

除了口罩規範要延續，指揮中心也將強化歌廳、舞廳、夜總會等娛樂場所的防治作為。顧客若前往娛樂場所，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。另所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。工作人員至4月30日，須每周進行1次快篩，陰性者始得提供服務。