上海28日進入分批分區封控。大陸晶片巨頭中芯國際28日透過上證e互動網站回答投資者提問時表示，目前公司生產運營正常，會密切關注疫情動態，盡全力做好防疫抗疫方面的工作。

中芯國際總部位於上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圓廠和三座12英寸晶圓廠。

大陸一線城市、金融中心上海市27日新增本土病例3,500例再創新高，面對嚴峻的本土疫情形勢，上海進一步升級管控，自28日起以黃浦江為界，分兩批對全市進行封控核酸篩查。上海市衛健委主任鄔驚雷表示，通過新一輪篩查，把風險點排除，把傳播鏈切斷，儘快遏制疫情擴散蔓延。

中芯國際此前公佈，1～2月集團營業總收入年增59.1％，淨利年增94.9％。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3月上旬曾表示，違反美國對俄羅斯出口限制的中國企業，可能會被切斷生產產品所需的美國設備和軟體供應。美國可以讓中芯國際或任何無視美國制裁，繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術的中國公司「基本上關門」。