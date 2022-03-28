年底桃園市長選舉，民眾黨立委賴香伶積極佈局，今偕民眾黨立委張其祿等人召開記者會痛批，高房價是過半國人公認的民怨之首，更點名桃園市在2018年至2020年間，每年淨遷入人口皆突破1萬人，但桃園機捷各站漲勢驚人，政府應正視房價暴漲亂象，並加大社宅興建動能、妥善運用社宅平衡區內發展。

賴香伶表示，桃園人口遷入大多來自雙北地區，面對越來越多的人口，桃園要如何調節都市人口，平衡區域發展將是一大課題，桃園市交通建設、社宅都比較落後，依桃園市府公布的社宅興辦藍圖，今年總目標要達到1.5萬戶，現在才完成1569戶，僅約十分之一。

賴香伶指出，目前桃園市內人口僅桃園及中壢兩區達40萬人以上，其他行政區人口數皆15至20萬人，甚至部分區域在10萬人以下。在社會住宅規劃上，應以均衡城市發展的角度去推動，讓其他行政區共同發展，避免人口都聚集在兩大區。

張其祿直指，國內房價持續高漲，更是國人心中普遍的痛，桃園近年房價漲非常兇，變成另一個炒房天地，高雄地區、嘉義地區台積電一有投資設廠消息，房價就漲到2倍以上，居住問題已成為各縣市的痛，房價偏高更是民怨之首，不分南北皆列為希望最優先改善項目。

張其祿說，在房價連動租金持續高漲下，居住品質卻持續下降，也提醒政府關注解決房價過高問題之外，更要注意居住生活品質下降之問題，中央及地方政府應拿出相關對策，進行超前部署，甚至加速推動興建社會住宅，以社會住宅作為合宜居住品質之典範及標準，以維護國人住屋、租屋的居住品質。

民眾黨團認為，社宅政策必須超前部署，桃園市政府也應主動協助航空城搬遷計畫的居民搬遷，目前桃園航空城機場園區特定區，大園區一帶「其他搬遷地區」有2700棟建築物正進行搬遷，由於安置社宅尚未完成，民眾只能被迫尋找租屋、遷戶籍，呼籲民航局桃園航空城服務中心應再強化單一窗口服務功能，協助獨居老人和弱勢戶進行搬遷、安置。