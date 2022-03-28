桃園市中興國中8年級學生藍睿瑜，罹患罕見疾病馬凡症，心臟、骨頭和皮膚有相關症狀，且近視高達2500度，這個世界在他眼中是模糊的，儘管念書相當吃力也不能從事激烈活動，仍憑藉爸爸用心栽培與本身努力成為數理學霸，今年榮獲桃園市家扶中心推荐成為全國自強兒童獲表揚。

藍睿瑜的媽媽在他4歲時因病猝逝，爸爸藍成忠因車禍行動不便，仰賴社福資源獨力撫養一對兒女。他在兒子3歲時發現異狀，開啟辛苦的求醫之路，確診馬凡氏症候群是一種遺傳性結締基因缺陷，使得多種器官系統受到影響，特別是骨骼、眼睛、心血管系統都會受到影響。

藍成忠因為家境不富裕，特別叮嚀兒女要努力念書，他常向學校老師及補習班借二手參考書，雖然偶爾會有異樣眼光，但他說只要孩子肯讀、願意學習，外界的不友善他都能忍受。他也常到學校向老師說明兒子的身體狀況，希望安排教室座位要坐在最前面、老師寫黑板的字體要大一點，而藍睿瑜因病無法上體育課，藍成忠因為捨不得兒子獨自承受疾病帶來的寂寞，他還會到學校默默陪伴兒子度過體育課的時光，也教導自理生活的能力。

藍睿瑜說，雖然天生的身體狀況不是自己能決定，但後天的努力要求自己做好學生的角色。他也說，下課時間不能和其他同學一樣跑跳和打球，就在位子上看書或是教同學功課也很好，學業成績每科也維持在90分以上，未來希望當眼科醫生，救助和他一樣罹患罕見疾病的人。