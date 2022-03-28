新華社旗下的刊物《半月談》28日刊文，指大陸少數年輕幹部「剛踏上仕途，就走入歧途」，出現貪腐的「35歲現象」，與其他年齡段貪腐有所不同，年輕幹部貪腐呈現出一些共性特點，即「現實世界貪污腐化，虛擬世界追求刺激」。例如大陸西部某市一商圈管理辦公室「90後」財務人員張某，沉迷於觀看網路直播，為打賞心儀的直播主，侵吞公款180多萬元（人民幣，下同）。

北京師範大學法學院教授張遠煌根據中國裁判文書網2014年至2018年統計年度公開發布的所有刑事案件判決書、裁定書進行大數據分析發現，相關年度753名犯罪的大陸國企幹部中，39歲以下的佔比為12.75％，其中年齡最小的僅25歲。

半月談指出，與其他年齡段貪腐有所不同，年輕幹部貪腐呈現出一些共性特點，即「現實世界貪污腐化，虛擬世界追求刺激」。有的年輕幹部在現實世界貪污腐化，竟是為滿足其對網路遊戲、網路賭博、網路直播等虛擬世界的扭曲追逐。大陸西部某市一商圈管理辦公室「90後」財務人員張某，沉迷於觀看網路直播，為打賞心儀的直播主，侵吞公款180多萬元人民幣。

「行政級別普遍不高，涉案金額卻不一定少」，半月談稱，涉案年輕幹部很少有處級、廳級領導幹部，大部分只是機關、街道分管拆遷、財務等業務的科級或股級幹部，但涉案金額往往令人震驚。南方某市公安局人事科「85後」副科長唐某，從2015年至2018年底，利用職務之便將23名親朋好友姓名加入輔警人員工資表，以冒領工資的方式侵吞公款200多萬元。

此外，半月談點名一些年輕「臨時身份」的政府僱員，並非真正的幹部，卻掌握一定的公權力，直接和群眾、企業打交道，也成為腐敗高發群體。大陸東部沿海某市安監局「90」後政府僱員，參加工作僅3年，就夥同另外兩名同事，3個月合夥貪腐30多萬元。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水認為，年輕幹部貪腐「散點多發」，雖不容易造成「塌方式腐敗」，但其危害性同樣不容小視。年輕幹部腐敗行為多集中於基層，直接影響基層群眾對反腐工作的獲得感。

半月談稱，部分年輕幹部「理想信念先天不足、後天退化」是其陷入貪腐泥潭的內在原因，「腐敗侵蝕」和監督層層弱化，則是外在誘因。

大陸一位基層辦案人員表示，有些優秀大學生職業規劃是從政，但同時人生目標是「賺大錢」。重慶市委黨校科研處處長侯晉雄認為，「85後」、「90後」幹部多是從家門到校門、再到公司門，其成長過程中更容易受到消費主義、拜金主義等思潮影響，看到別人開豪車、住豪宅，心裡容易不平衡。

西南政法大學監察法教研室主任楊尚東說，年輕幹部腐敗大多發生在基層，在基層執法部門等與個人和企業直接打交道的崗位，「微腐敗」腐蝕普遍存在。

中共中央紀監委工作重點往往集中在監督高級別領導幹部，年輕幹部多處基層，監管部門關注度相對較低。東部某市「90後」鄉鎮股級幹部王某說，第一次因網路賭博挪用公款時，晚上輾轉反側，感覺「被魔鬼附體」。但第一次挪用公款沒被發現，極大增強了他的僥倖心理。短短兩年間，王某利用職務之便挪用公款80多次、超過1200萬元。

半月談稱，不少年輕幹部腐敗「小額高頻」，有些年輕幹部甚至挪用公款上百次才被發現。一次次「小額」的貪腐沒有被及時發現和糾正，助長了僥倖心理，導致他們越陷越深。

針對「35歲現象」，大陸專家和基層幹部建議，著眼於「不敢腐、不能腐、不想腐」，推出針對年輕幹部代際特點的監督管理措施。在「不敢腐」方面，北京航空航天大學公共管理學院教授任建明建議，對大陸國企腐敗、醫衛腐敗、房產交易腐敗等重點領域的「小微腐敗」開展專項治理。

「不能腐」方面，楊尚東建議，透過完善招投標機制、強化集體決策等手段，減少個人因素對市場主體具體經營的影響力，從根本上壓縮腐敗空間。張遠煌認為，應考慮加大對行賄行為的打擊力度，使得「微腐敗」行賄者付出更大成本。

至於「不想腐」方面，大陸多名紀檢幹部建議，加強對年輕幹部的教育引導，使他們增強不想腐的自覺性。對年輕幹部「8小時以外」的表現加強了解，及時發現年輕幹部沉迷網路遊戲、網路賭博、奢侈消費等異常狀態，尤其要多聽取乾部服務對象和基層單位意見，對有可能誤入歧途的年輕幹部及時糾偏。