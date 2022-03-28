看來桃園領航猿代總教練顏行書相當不滿意當前球隊的防守！領航猿28日突然宣布，原本退役擔任SBL璞園建築助理教練的林金榜，將要重披戰袍復出加盟領航猿，光從當前領航猿本土球員人滿為患(加上林金榜將有14名本土球員)的狀態來看，重新找回林金榜上場打球，無非看在他豐富的防守功力與經驗，但這樣做還來得及嗎？

以下是領航猿新聞稿內容，『桃園領航猿今(3/28)宣布，昔日璞園籃球隊防守大鎖林金榜將披領航猿戰袍重返球場。現年36歲的林金榜，以強悍的防守功力，為璞園於SBL時期的主要功臣，也是勇奪5冠的重要班底；上個SBL賽季於桃園璞園幫助球隊帶領年輕球員拚戰，成為球隊不可或缺的安定力量。領航猿球團期許他的加入，能傳承場上經驗，持續帶領年輕球員成長，一同拿下每場勝利。

2007年SBL選秀加盟璞園，林金榜首年即以能切能投、攻守兩端俱佳的好表現，高票獲選年度新人王；於璞園拚戰14年期間，去年賽季出賽34場，逢球隊換血之際，依舊帶領年輕球員持續成長，個人也繳出場均8分、3.3籃板、1.7助攻、1抄截，整體數據依舊維持水準之上。

如今改披領航猿戰袍重返戰場，除了很開心能回到自己熟悉的賽場上，身為陣中資歷最深的林金榜表示：「場上的表現當然是盡力幫助球隊，協助學弟們無論是訓練或比賽，不放棄的全力以赴，每一場都拿出最好的自己應戰。」

林金榜在球場上的實力與好表現皆已有目共睹，而在平時練球、個人訓練時的高度自我要求和自律，以及在桃園璞園所展現的領導力，帶領年輕球員走出低潮，代總教練顏行書更是給予高度肯定，也希冀林金榜能成為領航猿的領導核心，凝聚團隊士氣，並傳承其職業態度與璞園精神，成為年輕球員表率。目前他已向球隊報到，全力為球隊拚戰晉級季後賽而努力。』