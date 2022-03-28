台中市議員楊正中服務處執行長楊大鋐，28日完成國民黨台中市黨部市議員初選登記。（楊大鋐提供／盧金足台中傳真）

台中市資深議員楊正中不尋求連任，由該服務處執行長楊大鋐接棒參選，楊大鋐28日在西屯區兩名青年里長陪同下，完成國民黨台中市黨部市議員初選登記，提出「願生敢養，安心成家」、「青年有所居，老有所托」及「友善城市，宜居好行」三項政見。

楊大鋐 提出三項政見，包括「願生敢養，安心成家」、「青年有所居，老有所托」及「友善城市，宜居好行」；強調會監督市府繼續盤點公有閒置空間加速公托及公幼2歲專班設置，會持續推動降低家庭育兒成本，第二胎加碼托育津貼與公托抽籤加權優先進、國小課後評價才藝課程。

從小就在父親楊正中的服務處協助地方服務，他說，很多的支持者就像他的家人一樣，看著他、陪伴著他一起成長，雖然父親將退休，照顧西屯居民的使命，並不因父親的退休而停止。楊大鋐強調，雖然他不是最年輕的參選人，但論地方服務及歷練已耕耘多年，以一步一腳印的服務獲取選民認同。

國民黨台中市黨部舉行市議員登記作業，楊大鋐今日是在同為青年的福林里里長林柏翰、福雅里里長王勝偉陪同下完市議員參選登記。 兩名里長到場助陣表示，與楊大鋐年齡相仿、理念相同，肯定楊大鋐對於里內的大小事都是親力親為，義不容辭力挺好兄弟。