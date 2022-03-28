今年1、2月統一發票中獎號碼日前甫公布，其中1000萬特獎在高雄MLD台鋁開出，業者今（28）日公布，該幸運兒1月5日到台鋁烘焙坊購買麵包，買了2個熱門品項麵包，只花了76元，就幸運獲得千萬大獎。

業者指出，MLD烘焙坊也是鄰近家庭的好夥伴，每到下午下班時段便有固定的客人魚貫而入，口碑評價不俗。今年推出的全新口味各式風格麵包，除了固定全品項買五送一，MLD會員更有購物優惠。緊鄰高雄IKEA、好市多中華店旁的台鋁近年大改裝，預計引進新品牌及櫃位，去年底秀泰影城進駐，也提升客流。