1名女網友在《爆料公社》發文表示，和交往5年的男友論及婚嫁，她認為男方須有1棟房子才願點頭嫁，但男友不認同，而她自認是父母寶貝的公主，何必出嫁後成為婆家傭人，最終兩人分手收場。未料，網友看傻眼，都留言嗆說：「公主，別出來害人」。

原PO在《爆料公社》暴怒寫下，她與男友年近30歲，兩人交往5年論及婚嫁，而她認為須擁有1棟房子才能結婚，為了保有隱私，所以婚後不與公婆同住，不願多花錢故不生小孩，但男方卻不同意她的要求，兩人的婚事最終破局。

2人因為諸多類似原因發生口角，原PO表示交往期間兩人都是AA制，不曾向男友討名牌包，但男方的存款卻連100萬都沒有，她自認是爸媽的公主，不是嫁過去給婆家當傭人，認為男友浪費了她的青春，憤怒分手。

網友們看到貼文大傻眼，紛紛不挺原PO留言嗆說：「你好好當個老姑婆吧，公主」、「分得好，男方沒有欠你們家的」、「身為女性我覺得你很自私，跟你交往是他的不幸，你能放了他是他的福氣，對你搖頭再搖頭，回家繼續當你的公主，千萬別害人啊」、「只會要求男人了，那我就問你一句：都什麼年代了還要男人養你」。

但也有人安慰原PO：「我也很替妳難過，浪費5年很寶貴的青春，真的替妳惋惜，但換個角度來想妳會遇到更好的不是嗎?我個人是認為拆散分開的二個人，卻可以成就四個人，更是一件好事，平安喜樂」、「趁年輕慢慢挑，交往前先分析對方，才不會又浪費妳青春」，「感覺沒有甚麼對錯，只要雙方都談好就好，這總事情不要勉強比較好」。