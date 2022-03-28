大陸疫情再度升溫，上海於昨(27日)無預警祭出分區分批封城令，讓被稱為上海矽谷的張江高科技園區（Zhangjiang Hi-Tech Park）蒙上陰霾，陸媒指出，若未來大陸科技心臟地帶張江園區全面封城，恐對當地半導體製造及封裝價值鏈造成嚴重影響。

根據《南華早報》報導，張江鎮在過去一週對封鎖社區進行三輪大規模篩檢後，上週五決定延長封城，解封時間仍未定，雖然目前封城措施並未擴及張江高科技園區，但遭封鎖的住宅區是園區員工主要居住地。

因為上海的Omicron新病例激增，據悉園區內的一些企業已經暫停部分業務，員工儘可能在家工作，這是繼西安、蘇州和深圳等工業中心出現類似停工後的新考驗。報導引述上海居民Zhang Xiaonan說法指出，她父親上班的公司位於張江園區，從上週四就被封了，所有員工皆不得進入辦公大樓。

不過，張江高科技園區目前仍有數家重要工廠繼續運作，當中包括華虹半導體、中芯國際(SMIC)，中芯國際表示，在上海的工廠目前保持生產和營運正常。

根據統計，在全球芯片持續短缺的情況下，大陸中國半導體進口年減4.6%，是2020年初以來首見下降，報導指出，由於張江是許多晶片相關企業所在的高科技中心，若未來實施全面封鎖，大陸的半導體製造和封裝業恐受到嚴重影響。