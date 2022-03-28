大陸演藝圈競爭激烈，混出成就談何容易，現年52歲的大陸演員郝平出道30多年，數十年來默默無聞，直到2009年在電視劇《蝸居》中出演「蘇淳」一角，才得以發揮出長年累積而來的精湛演技，成為公認的實力派演員，總算是有了點成就。近日他在節目上回憶起年輕時口袋裡沒有錢，竟窮到去偷茶葉來吃，如今聊到這件事說來羞愧。

郝平日前節目受訪表示，過去就讀大學口袋裡沒有錢，幾乎天天都填不飽肚子，有次趁著食堂工作人員不注意，跟同學一群人偷偷拿了5、6顆茶葉蛋來吃，現在想起來內心都感到十分慚愧，不過這也是段青春的寶貴回憶。

偷吃茶葉蛋僅只是冰山一角，畢業於大陸表演名校「上海戲劇學院」的郝平，卻在畢業後試鏡屢屢失敗，後來他只好去福建話劇團，一待就是兩年，後來想尋求更好機會回到上海，由於外貌並不出眾等因素，表演成績依舊平平，出演話劇、從事配音工作後，沉潛多年才遇到《蝸居》人生角色，奠定在演藝圈中的地位。

郝平在演到《蝸居》前有個小插曲，畢業時的大環境不佳，基於謀生到酒吧賣唱，他說那時候很多人給他小費，就要求他唱《世上只有大哥好》，拿到不少小費收入卻讓他感慨萬分，明明已經學習4年戲劇，出社會竟淪落到這般境界，他替自己的遭遇感到難過。所幸郝平後來持續在表演路上耕耘，才有了如今還算可以的成果。