根據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）最新完成的調查，去年超過四分之三的主動型共同基金經理人操盤表現落後標普500指數和道瓊指數。

「標普指數VS主動型基金」（SPIVA）計分卡用來追蹤主動式管理基金相對於主要指數的績效表現。最近的研究顯示，去年79%的基金經理人表現落後標普的指數。過去10年來，這個比例暴增了86%。

CFRA研究公司ETF和共同基金研究部門主管Todd Rosenbluth表示，這份最新報告顯示一般的主動管理式大型股基金，已經連續12年表現落後標普500指數。

標普全球（S&P Global）執行長Doug Peterson在接受媒體訪問時表示，這份季度報告是建立在非公開資訊上，標普道瓊指數公司委員會能夠綜觀整體經濟，也能著眼於指數比較表現的不同面向。

該公司自2002年以來開始發布年度SPIVA報告，最先這份報告聚焦於美國市場，之後則將研究範圍擴大到世界各國。